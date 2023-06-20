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Замминистра обороны Иванов посетил строящийся в Пскове военный госпиталь

23:33 20.06.2023
Будущий военный госпиталь в Пскове обеспечит военнослужащих и их близких необходимой медицинской помощью с применением последних технологий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым осмотрел площадку строительства военного госпиталя в Пскове. Возведением нового медицинского учреждения занимается Минобороны.

Военнослужащие и члены их семей смогут получить там необходимую медицинскую помощь с применением последних технологий - госпиталь будет оснащен новейшим оборудованием.

Тимур Иванов и Михаил Ведерников также наградили государственными и ведомственными знаками отличия военных врачей, младший и средний медицинский персонал госпиталя, а также медицинских специалистов больниц города и области.

«От лица министра обороны, от всех людей нашей большой страны хочу поблагодарить вас за ваш ответственный труд, за вашу помощь и невероятное чувство долга. Мы видим и очень ценим то, что вы делаете каждый день!» - поблагодарил медработников Иванов.

Ранее Иванов приезжал на место реконструкции суворовского училища в Иркутске. Он осмотрел новый спальный корпус, спортзалы и классы дополнительного образования. Само училище должно открыть двери для суворовцев первого сентября 2023 года.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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