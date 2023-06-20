Набиуллина заявила, что экономика РФ скоро выйдет на уровень активности 2021 года

Глава ЦБ уверена, что российская экономика «восстановится до своего потенциала».

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика вскоре может выйти на уровень активности конца 2021 года. Об этом она сказала в ходе конгресса волонтеров финансового просвещения.

«Мы говорим: "Восстановиться до своего потенциала"», - пояснила она.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин выразил уверенность в том, что ЦБ справится с инфляцией. По его словам, у Центробанка безупречная репутация в борьбе с ней и в 2015 году он уже решал эту проблему.