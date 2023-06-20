В госпитале имени Вишневского вручили миллион рублей бойцу, уничтожившему Leopard

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard, вручили денежную премию в миллион рублей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Соответствующий сертификат от имени фонда предпринимателей «Забота Сибири» передал сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», - отметил Александр Карелин.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти премии от «Заботы Сибири», которые выдаются за уничтожение тяжелой военной техники западного производства - дополнительные. Помимо них, за захват или уничтожение военной техники противника бойцам выплачиваются деньги от Минобороны России.

В МО РФ добавили, что с начала спецоперации специальные выплаты за вражескую технику получили более десяти тысяч российских военнослужащих. При этом Миноброны России подчеркнуло, что ограничений на получение выплат нет - чем больше техники врага будет уничтожено, тем лучше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.