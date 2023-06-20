Армия Армия Армия

В госпитале имени Вишневского вручили миллион рублей бойцу, уничтожившему Leopard

14:53 20.06.2023
Сертификат на миллион российскому военнослужащему Андрею Кравцову вручил сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard, вручили денежную премию в миллион рублей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Соответствующий сертификат от имени фонда предпринимателей «Забота Сибири» передал сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин. 

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», - отметил Александр Карелин.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти премии от «Заботы Сибири», которые выдаются за уничтожение тяжелой военной техники западного производства - дополнительные. Помимо них, за захват или уничтожение военной техники противника бойцам выплачиваются деньги от Минобороны России. 

В МО РФ добавили, что с начала спецоперации специальные выплаты за вражескую технику получили более десяти тысяч российских военнослужащих. При этом Миноброны России подчеркнуло, что ограничений на получение выплат нет - чем больше техники врага будет уничтожено, тем лучше. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:53 Армия
Видео
В госпитале имени Вишневского вручили миллион рублей бойцу, уничтожившему Leopard
12:47 Армия
Видео
Шойгу заявил, что форум «Армия-2023» планируют посетить делегации более 40 стран
12:42 Армия
Видео
Шойгу: применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО обозначит полноценное втягивание США и Британии в конфликт
11:25 В стране и мире
Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet
10:54 В стране и мире
Видео
Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар»* Мурыгу к 16 годам колонии
Популярное
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.