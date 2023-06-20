Пассажиры речного электротрамвая сравнили его с отелем и космическим кораблем

Некоторые оказались на борту судна случайно, другие же давно следили за новостями Москвы. Однако в целом пассажиры остались довольны поездкой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пассажиры речного электротрамвая, запущенного сегодня в Москве, поделились впечатлениями от поездки. Они рассказали, чем им понравился новый вид городского транспорта.

«Очень обширно, очень объемно, кажется, что это холл пятизвездочного отеля. И очень светло, ярко», - заявил Владимир.

Владимир следит за новостями Москвы и захотел в числе первых совершить поездку на электротрамвае. А вот некоторые пассажиры, такие как Анна, напротив, оказались на борту совершенно случайно, однако не были разочарованы.

«Это просто космический корабль. Ни разу такого не видела, красиво очень», - поделилась она.

В речном трамвае также успел побывать российский президент Владимир Путин. Он лично осмотрел новый транспорт и расписался на карте.