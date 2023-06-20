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В Краснодарском крае нашли «пропавшую» реку Белую

Вероника Волосунова
Алина Пчелинцева
19:11 20.06.2023
Корреспондент «Звезды» поехала в Краснодарский край, чтобы лично убедиться, что река Белая до сих пор находится на своем месте.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае река Белая «пропала» с привычного места. Такое видео разлетелось по телеграм-каналам. На кадрах вода словно «уходит» в неизвестном направлении и, якобы, где раньше было дно, теперь сухо и лежат сломленные деревья.

В соцсетях даже стали предполагать, что произошел разлом земной коры и вода «проваливается» в карстовые пещеры, а на поверхности река пересохнет совсем.

Если снимать под определенным углом, то кажется, что водоема больше нет, но достаточно просто подойти ближе к краю и сразу ясно: это лишь оптический обман.

«Уйти» в карстовые пещеры Белая тоже не смогла бы - их здесь просто нет. Зато есть ил, песок и глина - временами эти породы размывает. Так и случилось в этот раз. Обильные осадки наполнили реку и помогли ей разойтись и изменить свой внешний вид. Причина таких «чудес» - обычное природное явление.

«Частично в той стороне стекала как бы двумя потоками, произошло обрушение части берегового склона. Чуть повыше стали эти водопадики. То есть водобойный колодец стал глубже и поэтому такое ощущение, что высота его увеличилась и куда-то вода уходит. На самом деле никакая вода никуда не уходит, проделанный рекой каньон рядышком», - рассказал член избирательного совета по особо охраняемым территориям Краснодарского края Евгений Витишко.

Как объясняют специалисты, случившееся - абсолютно естественный процесс. Протяженность реки Белая в Краснодарском крае составляет почти 300 километров. Она то широко разливается, то заходит в каньоны. Ущерб экологии это не приносит, зато привлекает местных жителей - они сразу приехали посмотреть, что же произошло.

Что касается сухой территории рядом - в таком состоянии она уже несколько лет. Причем исчезла вода здесь тоже не спонтанно. Как объясняют экологи, течение несет за собой много веток, камней и других пород. Они забивают привычный проход, и реке проще «обойти» такие участки.

Ранее в Сочи из-за сильных дождей затопило 183 придомовых территории и четыре дома в 10 населенных пунктах. Были опубликованы кадры с места событий. 

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