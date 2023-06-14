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Перевернутые машины и потоки грязи: улицы Сочи показали после разлива реки

Анна Назайкина
10:39 14.06.2023
Подтопленными оказались 183 придомовые территории и четыре дома в 10 населенных пунктах, сообщили в МЧС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Страшные последствия разлива реки на улицах Сочи сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении «Звезды». На город обрушился мощный ливень, вследствие чего река Мацеста вышла из берегов, улицы Сочи затоплены.

Как видно на кадрах, десятки машин практически скрылись под толщей воды. На дорогах - коллапс. Автобусам пришлось экстренно менять маршруты движения. Грязные потоки заливают дворы и первые этажи домов.

«Подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах», - говорится в сообщении МЧС.

Повсюду - поломанные деревья. Спасатели стараются их, как можно скорее, убрать. Ситуация осложняется тем, что из-за подтоплений в ту или иную точку можно попасть только на спецтехнике, на автомобилях высокой проходимости.

Санаторий Мацеста превратился в зону бедствия. Кроме того, были повреждены ЛЭП и газовая труба, из-за чего без газа остались 35 домов. На месте работают аварийные бригады. Как сообщили в мэрии, в районе ЧП организован выездной оперштаб.

Сотрудники экстренных служб проводят обходы домов. Штормовое предупреждение действует до конца этого дня. Власти просят жителей и гостей города быть осторожнее и предупреждают, что высоки риски схода селей.

На данный момент осадки уже прекратились, уровень реки постепенно снижается. Сейчас экстренные службы отрабатывают заявления населения.

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