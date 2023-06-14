Беспилотные грузовики будут курсировать между Петербургом и Москвой

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Искусственный интеллект заменил водителя. Движение беспилотных грузовиков открыли по трассе М-11. Запуск приурочен к открытию петербургского экономического форума. Пока беспилотные машины будут сопровождать инженеры-испытатели. В будущем планируется обходиться и без них. Искусственный разум беспилотного грузовика подчинил себе все. От коробки передач, до мотора и рулевого управления. Такая настоящая машина-интроверт. В том смысле, что обойдется без людей.

Если говорить о компьютерном «зрении» этих беспилотных грузовиков, то у них множество «глаз», например лидары - трехмерные лазерные сканеры, также здесь боковые радары, есть камеры 360 градусов, вообще различных датчиков здесь великое множество, они буквально по всему периметру. Впереди почти 700 километров пути за 9,5 часов. Это беспилотное путешествие из Петербурга в Москву по скоростной трассе М-11 «Нева» торжественно запустили первый зампред правительства Андрей Белоусов и министр транспорта Виталий Савельев.

«Безусловно, для экономического развития России это очень важный шаг, мы с вами начинаем строить модель беспилотного грузового движения в России и получать соответствующие компетенции, которые нам позволят на уровне мировых стандартов, последних мировых трендов, также заниматься беспилотными транспортными средствами», - сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Один на один с дорогой, грузовик, хоть и с таким высоким цифровым интеллектом, все же не оставляют. Пока, в экспериментальном режиме, в кабине все время пути будут находиться инженеры-испытатели. Их задача: контроль, дозаправка топливом, а еще они возьмут управление на себя при объезде участка трассы под Тверью.

Специально для журналистов проложили отдельный маршрут, чтобы показать беспилотники в деле. Необычные ощущения, когда за рулем нет водителя. Есть некоторая тревога, но спокойствия добавляет то, что рядом инженеры, которые пока все же контролируют процесс. Сама машина движется плавно, без рывков ровно держит скорость. Такой круиз-контроль, только еще и руки свободные, не надо управлять. Программное обеспечение этих грузовиков исключительно отечественное. Чтобы вот так без водителя, автономно работать на трассе общего пользования, необходимо, чтобы машины прошли специальную сертификацию. Пока таким критериям соответствуют только инновационные грузовики КамАЗ.

«Цифровая карта, это как ограничитель, тот коридор по которому машина может ехать, то есть она как коридор сюда могу сюда не могу, но внутри коридора машина ориентируется с помощью именно сенсоров, то есть она видит препятствия, где можно разогнаться и где можно притормозить», - объяснил главный конструктор интонационных машин ПАО «КАМАЗ» Сергей Заренко.

Федеральный проект «Беспилотные логистические коридоры» уже поддержали несколько крупных российских перевозчиков коммерческих грузов.

«Сейчас транспортное средство движется не больше восьми часов в сутки, а 16 часов оно простаивает. Беспилотные и автопилотные технологии должны позволить убрать эту неэффективность и резко нарастить производительность транспортных средств», - предположил председатель совета директоров транспортной компании Илья Дмитриев.

Среди первых логистических компаний беспилотные грузоперевозки между столицами запустила «Газпром нефть». Подобные технологии в своей отрасли компания тестирует уже несколько лет. В этом году беспилотные КамАЗы вышли в рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на полуострове Ямал. Машины перевозят грузы по 140-километровой сезонной дороге.

«Мы первые в отрасли начали эксперимент, почти три года назад, и с тех пор наш опыт эксплуатации уже превышает 10 тысяч километров. Поэтому мы очень верим в эту технологию, уже есть определенный опыт эксплуатации, и надеемся, что те компетенции, что мы наработали, позволят и дальше развивать эти технологии и нести в массы в нашей стране», - отметил исполнительный директор «Газпромнефть-Снабжение» Игорь Глебов-Зелинский.

Беспилотный автотранспорт поможет повысить эффективность логистики северных месторождений компании и увеличит объемы поставок необходимого оборудования и материалов. Пока между Петербургом и Москвой будут курсировать шесть многотонных беспилотников. Ожидается, что уже в следующем году таких самостоятельных грузовиков станет вдвое больше.