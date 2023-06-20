Замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов зачитал приветственный адрес от имени Сергея Шойгу.

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Первый замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием. Об этом сообщает Минобороны России.

«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни. Сегодня благодаря мощной научно-медицинской базе здесь ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения. Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестер, санитаров достойны самого глубокого уважения», - говорится в приветственном адресе.

В МО РФ добавили, что ежегодно в центре получают медицинскую помощь более 82 тысяч человек - как военнослужащие, так и другие граждане России.

Ранее личный состав госпиталя в ходе заседания коллегии Минобороны России поздравил сам глава ведомства.

Госпиталь имени Вишневского был награжден орденом Александра Невского, а приказом министра обороны ему было вручено почетное знамя.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.