Замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием. Об этом сообщает Минобороны России.
«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни. Сегодня благодаря мощной научно-медицинской базе здесь ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения. Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестер, санитаров достойны самого глубокого уважения», - говорится в приветственном адресе.
В МО РФ добавили, что ежегодно в центре получают медицинскую помощь более 82 тысяч человек - как военнослужащие, так и другие граждане России.
Ранее личный состав госпиталя в ходе заседания коллегии Минобороны России поздравил сам глава ведомства.
Госпиталь имени Вишневского был награжден орденом Александра Невского, а приказом министра обороны ему было вручено почетное знамя.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.