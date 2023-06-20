Верховный суд Белоруссии подтвердил заочный приговор Тихановской

В белорусском Верховным суде подтвердили приговор в виде 15 лет лишения свободы бывшему кандидату в президенты страны Тихановской.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

В Верховном суде Белоруссии подтвердили информацию о приговоре лидеру оппозиции и бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. Апелляцию не удовлетворили, приговор вступил в силу.

«20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.

Ранее стало известно, что Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии. Ее признали виновной в заговоре с целью захвата власти. Трое ее однопартийцев получили по 12 лет лишения свободы. При этом все фигуранты дела сейчас за границей.

Тихановская покинула территорию Белоруссии в августе 2020 года. По результатам выборов президента она получила 10,1% голосов избирателей, в то время как Лукашенко набрал 80,1%. Белорусская оппозиция назвала результаты сфальсифицированными. В стране начались массовые протесты и демонстрации, однако они быстро были подавлены. Муж Тихановской был приговорен к 18 годам лишения свободы в 2021 году.