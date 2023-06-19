Из Москвы в Петербург стартовало мотоциклетное «Ралли двух столиц»
Байкеры-энтузиасты заявили, что мотопробег посвящен безопасности дорожного движения. Они должны проехать из Москвы в Санкт-Петербург.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
С территории Красногорска стартовало мотоциклетное «Ралли двух столиц».
Как сообщили «Звезде» мотоциклисты, по задумке ралли, они должны будут проехать из Москвы в Санкт-Петербург.
Мотоциклетное ралли посвящено безопасности дорожного движения.
Ранее публиковались кадры мотопробега словацких мотоциклистов в честь Дня победы над германскими нацистами.