Бойцу ВС РФ уже в госпитале сказали, что он подбил танк Leopard из гранатомета
Российский военнослужащий Андрей Кравцов, подбивший с помощью гранатомета германский танк, узнал о том, насколько крупного «зверя» он остановил, уже в госпитале.
«Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика, и начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я выстрелил, пошел дым, в госпитале узнал, что это был немецкий Leopard», - рассказал боец.
В госпитале имени Вишневского мужчине вручили денежную премию в миллион рублей. В зону спецоперации Андрей отправился, как он сам говорит, из патриотических побуждений, а не ради денег и наград.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что премии от фонда «Заботы Сибири», которые выдаются за уничтожение военной техники, - дополнительные. Помимо них, бойцам выплачиваются деньги от Минобороны России.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.