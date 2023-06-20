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Бойцу ВС РФ уже в госпитале сказали, что он подбил танк Leopard из гранатомета

15:07 20.06.2023
Военнослужащий отметил, что в зону спецоперации он отправился из патриотических побуждений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Российский военнослужащий Андрей Кравцов, подбивший с помощью гранатомета германский танк, узнал о том, насколько крупного «зверя» он остановил, уже в госпитале.

«Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика, и начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я выстрелил, пошел дым, в госпитале узнал, что это был немецкий Leopard», - рассказал боец.

В госпитале имени Вишневского мужчине вручили денежную премию в миллион рублей. В зону спецоперации Андрей отправился, как он сам говорит, из патриотических побуждений, а не ради денег и наград.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что премии от фонда «Заботы Сибири», которые выдаются за уничтожение военной техники, - дополнительные. Помимо них, бойцам выплачиваются деньги от Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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