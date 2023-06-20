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Шойгу предупредил, что применение HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений

Ирина Елагина
12:44 20.06.2023
Министр обороны России заявил, что киевский режим планирует удары этими ракетами по Крыму.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары ракетами HIMARS и Storm Shadow по российским объектам вне зоны спецоперации вызовут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. 

«Руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и StormShadow», - заявил  министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергея Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что применение этого вооружения вне зоны СВО стоит трактовать как непосредственное участие Вашингтона и Лондона в конфликте и чревато ответным ударом.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что сегодня проходит коллегия Министерства обороны. Одной из ее тем стали попытки киевских формирований наступать на трех направлениях, за две недели  неприятель предпринял 263 атаки наших позиций.

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