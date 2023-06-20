Армия Шойгу: применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО обозначит полноценное втягивание США и Британии в конфликт По словам Шойгу, киевский режим планирует нанести удары этими ракетами по российским объектам на территории Крыма. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил Соединенные Штаты и Британию о последствиях применения Киевом ракет HIMARS и Storm Shadow за пределами зоны спецоперации. На заседании коллегии МО РФ Шойгу отметил, что, по данным российского оборонного ведомства, руководство украинских боевиков планирует ударить по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - подчеркнул Сергей Шойгу. Также он сообщил, что с 4 июня неприятель предпринял 263 атаки, направленные на позиции российских войск. При этом, как заметил министр обороны России, все вражеские атаки были отбиты. Это стало возможным благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ. Украинцы не достигли своих целей. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика