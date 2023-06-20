Суд наказал Telegram на 4 млн рублей за неудаление каналов с фейками о ВС России

Прокуратура насчитала 32 канала в Telegram, распространяющие недостоверные сведения о Российской армии.

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Мессенджер Telegram обязали выплатить 4 млн рублей штрафа за отказ удалить каналы, распространяющие недостоверную информацию о Российской армии в зоне СВО. Решение о крупных штрафных санкциях принял мировой судья в Москве, сообщает РИА Новости.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - такое решение огласил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев, признавший компанию виновной в административном правонарушении.

Прокуратура насчитала 32 канала в Telegram, распространяющие фейки о Российской армии. Роскомнадзор неоднократно требовал от владельцев компании удалить эти ресурсы, но они по-прежнему остаются в мессенджере.

В ходе судебного разбирательства было отмечено, что представители Telegram не посещают заседания, но штрафы оплачивали. За аналогичные правонарушения компании уже выписали штрафов на 50,5 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщал о массовых утечках персональных данных россиян в Интернет - это порядка 200 млн записей с начала 2023 года.