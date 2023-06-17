В Роскомнадзоре сообщили об утечке в интернет 200 млн записей о россиянах с начала года

С начала этого года произошло приблизительно 75 утечек персональной информации.

© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress

Приблизительно 200 миллионов записей о гражданах РФ попали в Сеть с начала года. Об этом ТАСС заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года», - сказал он на полях ПМЭФ.

По его словам, с начала этого года произошло примерно 75 утечек персональной информации, за весь прошлый год в Сети оказались приблизительно 600 миллионов записей. В настоящий момент идут проверки, добавил Вагнер.

Ранее в Роскомнадзоре выступили с предложением разработать наказание за незаконное использование личных данных. По словам главы ведомства Андрея Липова, следует развивать законодательство в этой области.