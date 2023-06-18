Шойгу наградил участников СВО, проходящих лечение в госпитале Вишневского

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, а также поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил военнослужащих - участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского.

Глава российского оборонного ведомства вручил военным ВС РФ такие государственные награды, как орден Мужества, медаль Суворова и медаль «За отвагу». Шойгу отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее медицинских работников с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства адресовал медикам слова благодарности за их тяжелый и необходимый всем труд. Отдельно российский лидер обратился к медицинским работникам, находящимся в зоне СВО. К тем, кто рискуя жизнью, выполняет свой профессиональный долг.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.