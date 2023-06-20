Пленный боевик Проценко рассказал о психологической усталости в украинских войсках

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Вячеслав Проценко рассказал, что правительство их обманывает, прививая ненависть к России, рассказывая о постоянных победах украинской армии. Видео беседы предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

По рассказу Проценко, попав на передовую, все понимают, что побед нет и не может быть.

«Взять наше правительство. По телевизору мне одно навевали, развивали во мне долг там, еще что-то там, разгоняли адреналин в крови, злости накидывали... И это все прошло, потому что мы прибыли на место, мы все это увидели собственными глазами и поняли, что не все так гладко, как они стелют», - рассказал украинский пленный.

Проценко также пожаловался на плохое снабжение в украинской армии и усталость людей от боевых действий, в том числе психологическую.

«Вот я сужу конкретно по своей бригаде - трусами и саперными лопатками мы не закидаем, и такого количества народу у нас не имеется в резерве. Вот и все. Люди уже устали, хотят по домам», - сказал Проценко.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что так хотел сдаться российским войскам, что проигнорировал мины. Согласно его словам, идти до конца готова лишь половина в украинских окопах, а остальные не желают воевать.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.