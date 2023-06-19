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Пленный украинец Пеня заявил, что он так хотел сдаться российским войскам, что проигнорировал мины

10:38 19.06.2023
Сергей Пеня сообщил, что в украинских окопах идти до конца готовы лишь половина боевиков, остальные не желают воевать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Сергей Пеня заявил, что он дошел до российских позиций, чтобы сдаться, проигнорировав минную опасность. Видео беседы предоставило Минобороны России. 

«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг - мины, не мины... Было все равно», - заявил Пеня. 

По словам пленного, он был мобилизован. Получив скудную 40-дневную подготовку, он попал на передовую, где вскоре и отправился в сторону российских позиций, чтобы сдаться. 

Бойцы ВС РФ произвели два выстрела в воздух, спросив, кто идет. После заявления, что он сдается, Пеня был принят и доставлен руководству. Пленный добавил, что его хорошо кормят и нормально с ним обращаются, отдельно отметив, что ему выдали удобные тапочки. 

Раскрывая мотивы сдаться, он объяснил, что не видит необходимости воевать с Россией, заметив, что для этих целей есть другие страны. 

Ранее замначальника расчета «Торнадо-С» рассказал «Звезде», как уничтожил украинский HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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