Пленный украинец Пеня заявил, что он так хотел сдаться российским войскам, что проигнорировал мины

Сергей Пеня сообщил, что в украинских окопах идти до конца готовы лишь половина боевиков, остальные не желают воевать.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Сергей Пеня заявил, что он дошел до российских позиций, чтобы сдаться, проигнорировав минную опасность. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг - мины, не мины... Было все равно», - заявил Пеня.

По словам пленного, он был мобилизован. Получив скудную 40-дневную подготовку, он попал на передовую, где вскоре и отправился в сторону российских позиций, чтобы сдаться.

Бойцы ВС РФ произвели два выстрела в воздух, спросив, кто идет. После заявления, что он сдается, Пеня был принят и доставлен руководству. Пленный добавил, что его хорошо кормят и нормально с ним обращаются, отдельно отметив, что ему выдали удобные тапочки.

Раскрывая мотивы сдаться, он объяснил, что не видит необходимости воевать с Россией, заметив, что для этих целей есть другие страны.

Ранее замначальника расчета «Торнадо-С» рассказал «Звезде», как уничтожил украинский HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.