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В Госдепе назвали переговоры Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана конструктивными

Ян Брацкий
21:59 18.06.2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности сохранения открытыми каналов связи с Китаем для снижения рисков и просчетов.
В Госдепе назвали переговоры Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана конструктивными
© Фото: Zhai Jianlan, XinHua, GlobalLookPress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган провели откровенные, конструктивные и предметные переговоры в Пекине. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте.

Блинкен подчеркнул важность дипломатии и сохранения открытыми каналов связи по самому широкому спектру вопросов, уточнили в ведомстве.

Кроме того, Госдеп пригласил главу МИД Китая посетить Вашингтон. Ранее сообщалось, что Цинь Ган принял это приглашение и выразил готовность приехать в удобное для всех сторон время. Накануне переговоров китайский дипломат заявил, что двусторонние отношения между странами находятся в исторически низшей точке.

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