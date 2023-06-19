В ЮАР подвели итоги африканской миссии по Украине

В ЮАР выразили надежду, что Москва и Киев учтут предложения африканской миссии по мирному урегулированию конфликта.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что теплый прием, оказанный лидерам африканских государств в России и на Украине, оставляет надежду на мирное разрешение конфликта. Пресс-служба лидера страны распространила заявление по итогам африканской миссии.

«Одним из ключевых достижений мирной миссии стал теплый прием, который мы получили с обеих сторон и который мы сочли обнадеживающим и дающим основания для оптимизма в отношении того, что предложения будут рассмотрены», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы президента ЮАР.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил план из 10 пунктов по урегулированию на Украине, в том числе скорейшее начало мирных переговоров.

Как отметил Сирил Рамафоса, мирное урегулирование конфликта крайне важно для Африки, так как украинский кризис оказывает «вполне реальное влияние на африканские страны и экономику». Но в первую очередь африканские лидеры обеспокоены жизнью людей в зоне боевых действий и считают недопустимым дальнейшее кровопролитие.