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Фонд «Все для победы» передал партию гумпомощи бойцам Запорожской области

Михаил Аброськин
Игнат Далакян
08:00 19.06.2023
В частности, российские бойцы получили 20 квадроциклов, которые помогут оперативно передвигаться по бездорожью на передовой, в том числе подвозить боеприпасы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Фонд «Все для победы» передал партию гуманитарной помощи военнослужащим Запорожской области. В нее вошли 20 квадроциклов, рюкзаки, тепловизоры, магазины, металлоискатели и другие необходимые российским бойцам вещи.

Благодаря новым квадроциклам военнослужащие смогут оперативно передвигаться по бездорожью на передовой, в том числе подвозить боеприпасы. Груз сформировали исходя из пожеланий военнослужащих. В комплектах также термосы, аптечки, средства для чистки оружия.

Благотворительный фонд «Все для победы!» - проект Общероссийского народного фронта по поддержке наших бойцов. На одноименном портале размещается информация, о том, что конкретно требуется военнослужащим, где принимаются вещи и как идет доставка гуманитарной помощи.

Ранее мы рассказывали, как представители Народного фронта и военкоры собрали более семи миллиардов рублей в рамках проекта «Все для Победы!». В зоне специальной военной операции более 50 подразделений получат квадроциклы на закупленные средства россиян.

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