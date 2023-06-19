Раненые минометчики продолжали бой до полного разгрома противника на Запорожском направлении
Бойцы группировки войск «Восток» проявили мужество и героизм при отражении атаки украинских боевиков на Запорожском направлении. Минометный расчет в составе Александра Гаврилюка и Николая Ефремова несмотря на тяжелые осколочные ранения продолжил бой до ликвидации огневой точки противника. О деталях боя рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
«Расчет миномета попал под огневой удар контрбатарейный борьбы противника, в результате которого младший сержант Александр Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, а ефрейтор Николай Ефремов получил осколочное ранение ног», - сообщил Чехов.
Как отметил представитель командования, российские военнослужащие проявили мужество и самоотверженность и продолжили вести огонь из миномета, подавив огневую точку противника, чем помогли сорвать наступательные действия боевиков.
Олег Чехов также сообщил, что младший сержант Максим Ефимов оказал помощь раненым товарищам и эвакуировал их в тыловой район.
«Задача по недопущению прорыва противника была выполнена», - подчеркнул Чехов.
Ранее сообщалось о больших потерях украинских боевиков при попытке наступления на Южнодонецком направлении. Наши военнослужащие предотвратили атаки неприятеля в районе Новодонецкого и Ровнополя, была уничтожена бронетехника и более половины личного состава боевиков.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.