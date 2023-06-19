ВС РФ сумели предотвратить атаки противника в районе Новодонецкого, уничтожив половину живой силы, танк и бронированные машины.

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Во время попытки наступления на Южнодонецком направлении украинские националисты потеряли больше половины личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток», подполковника Олега Чехова.

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», - заявил Чехов.

Российские военнослужащие предотвратили атаки противника в районе Новодонецкого, уничтожив танк, боевые бронированные машины и больше половины личного состава. Также были предотвращены атаки боевиков недалеко от населенного пункта Ровнополь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве признают большие потери украинской армии в ходе контрнаступления. Президент добавил, что разница между потерями ВС РФ и ВСУ десятикратна.