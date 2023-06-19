Замначальника расчета «Торнадо-С» «Девяносто девятый» рассказал, как уничтожил HIMARS

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Заместитель начальника расчета «Торнадо-С» Михаил с позывным «Девяносто девятый» в беседе со «Звездой» рассказал, как точным попаданием из РСЗО уничтожил «натовский» HIMARS.

По словам Девяносто девятого, данная реактивная система залпового огня дает возможность работать с различными типами снарядов.

«У нее есть, в самой ракете, навигационные системы, которые связаны со спутниками, и, исходя из этого, исходя из траектории, она сама себя корректирует», - рассказывает заместитель начальника расчета «Девяносто девятый».

Вообще вся батарея работает очень результативно: уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с диверсионно-разведывательными группами и кочующими минометами.

«Пришла задача. Поехали работать, отработали. Приезжаем. А нам говорят: отработали по HIMARS», - поделился «Девяносто девятый».

За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Ребята шутят: если разведка заработается, то об успешно пораженной цели с танет известно по пополнению счета. Хотя, уже серьезно продолжают бойцы, воюют они, конечно, не за это.

«Деньги - это приятно, конечно: что нас не забывают, какое-то поощрение. Но первостепенно ты думаешь о том, что тебе нужно парням на передке помочь», - добавил замначальника расчета.

«Девяносто девятый» в специальной военной операции участвует с первых дней. Работать начинал на старшем брате «Торнадо-С» - РСЗО «Смерч». Сравнивая установки, парень подчеркивает: «Торнадо» взял от предшественника все лучшее - надежность, проходимость. Но это уже принципиально другая машина, по сути - стреляющий компьютер, который сам рассчитывает траекторию, задает цель самонаводящемуся боеприпасу.

Ранее мы показывали, как расчет «Торнадо-С» выполнил пуски за 70 км по командному пункту врага. Батарея реактивной системы залпового огня эффективно уничтожает колесную и гусеничную технику, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами.