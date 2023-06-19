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«Стреляющий компьютер»: расчет «Торнадо-С» выполнил пуски за 70 км по командному пункту врага

Анатолий Бородкин
Марина Крижановская
05:56 19.06.2023
Батарея РСЗО эффективно уничтожает колесную и гусеничную технику, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По открытым участкам - не дороги, а направления - «Торнадо-С» движется к позиции, которую реактивщики называют не огневой, а стартовой. Реактивная система залпового огня едет на максимальных оборотах двигателя. Несмотря на то, что наши расчеты ПВО сообщили, что не обнаружены дроны врага в квадрате, где установке предстоит работать, не стоит расслабляться. Вражеская разведка постоянно предпринимает попытки обнаружить пути следования и укрытия «Торнадо-С».

Артиллеристы рассказывают, что кроме дронов противник пытается использовать малочисленные диверсионные группы, разнообразные радиолокационные системы. Поэтому укрытия иногда приходится менять до шести раз в сутки. Что касается стартовых позиций, то они и вовсе каждый раз новые.

«"Торнадо-С" на стартовой позиции. Расчет готовится к работе. На сей раз цель плановая. В 70 километрах от линии соприкосновения нашей разведкой менее суток назад обнаружен укрепленный замаскированный командный пункт противника. По нему и будет вестись работа управляемыми ракетами», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Уточняется: укрепленный, но не до конца. Противник только начал окапываться на новом месте. Если промедлить, он зароется в землю окончательно, подготовит систему блиндажей и траншей. Нанести существенный урон будет уже значительно сложнее. Поэтому расчету нужно спешить, чтобы закрепить успех нашей разведки.

Счет начинает идти уже не на минуты, на секунды. Расчет опускает стволы, отключает электронику, чтобы не дать противнику выследить себя по излучению. И на максимальной скорости - в очередное подготовленное укрытие. Переговорить с артиллеристами удается уже в укрытии. Маршрут отхода снять полностью нам не разрешили - это элементарное требование безопасности.

© ТРК "Звезда"

Заместитель начальника расчета Михаил с позывным «Девяносто девятый» в спецоперации участвует с первых дней. Работать начинал на старшем брате «Торнадо-С» - РСЗО «Смерч». Сравнивая установки, парень подчеркивает: «Торнадо» взял от предшественника все лучшее - надежность, проходимость. Но это уже принципиально другая машина, по сути - стреляющий компьютер, который сам рассчитывает траекторию, задает цель самонаводящемуся боеприпасу.

«У нее есть, в самой ракете, навигационные системы, которые связаны со спутниками, и, исходя из этого, исходя из траектории, она сама себя корректирует», - отмечает заместитель начальника расчета «Девяносто девятый».

Одной из таких управляемых ракет расчет «Девяносто девятого» точным попаданием уничтожил хваленый «натовский» HIMARS. Вообще вся батарея работает очень результативно: уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с диверсионно-разведывательными группами и кочующими минометами.

За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Ребята шутят: если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета. Хотя, уже серьезно продолжают бойцы, воюют они, конечно, не за это.

«Деньги - это приятно, конечно: что нас не забывают, какое-то поощрение. Но первостепенно ты думаешь о том, что тебе нужно парням на передке помочь», - добавил замначальника расчета.

И помогают - регулярно и результативно. При любой погоде и в любое время суток. При самой неблагоприятной оперативной обстановке они выезжают на новую стартовую позицию.

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