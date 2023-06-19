«Стреляющий компьютер»: расчет «Торнадо-С» выполнил пуски за 70 км по командному пункту врага

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По открытым участкам - не дороги, а направления - «Торнадо-С» движется к позиции, которую реактивщики называют не огневой, а стартовой. Реактивная система залпового огня едет на максимальных оборотах двигателя. Несмотря на то, что наши расчеты ПВО сообщили, что не обнаружены дроны врага в квадрате, где установке предстоит работать, не стоит расслабляться. Вражеская разведка постоянно предпринимает попытки обнаружить пути следования и укрытия «Торнадо-С».

Артиллеристы рассказывают, что кроме дронов противник пытается использовать малочисленные диверсионные группы, разнообразные радиолокационные системы. Поэтому укрытия иногда приходится менять до шести раз в сутки. Что касается стартовых позиций, то они и вовсе каждый раз новые.

«"Торнадо-С" на стартовой позиции. Расчет готовится к работе. На сей раз цель плановая. В 70 километрах от линии соприкосновения нашей разведкой менее суток назад обнаружен укрепленный замаскированный командный пункт противника. По нему и будет вестись работа управляемыми ракетами», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Уточняется: укрепленный, но не до конца. Противник только начал окапываться на новом месте. Если промедлить, он зароется в землю окончательно, подготовит систему блиндажей и траншей. Нанести существенный урон будет уже значительно сложнее. Поэтому расчету нужно спешить, чтобы закрепить успех нашей разведки.

Счет начинает идти уже не на минуты, на секунды. Расчет опускает стволы, отключает электронику, чтобы не дать противнику выследить себя по излучению. И на максимальной скорости - в очередное подготовленное укрытие. Переговорить с артиллеристами удается уже в укрытии. Маршрут отхода снять полностью нам не разрешили - это элементарное требование безопасности.