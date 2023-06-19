Суд в Москве обязал «Яндекс» выплатить 2 млн рублей штрафа

Компании предстоит выплатить крупный штраф за отказ от сотрудничества с органами безопасности.

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По решению мирового судьи компания «Яндекс» обязана заплатить 2 млн рублей штрафа за непредоставление органам госбеспопасности РФ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

В суде уточнили, что в отношении ООО «Яндекс» поступили материалы административного дела о повторном неисполнении требований ФСБ РФ обеспечить настройки оборудования и программ, чтобы иметь возможность проводить розыскные мероприятия и другие действия для организации безопасности государства.

«Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере 2 млн рублей, который был обжалован и вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе суда.

Собеседник агентства также отметил, что представитель интернет-компании признал факт нарушения российского законодательства и просил ограничиться минимальной суммой штрафа. Санкция вмененной «Яндексу» статьи 13.31 КоАП РФ предусматривает наказание от 2 млн рублей до 6 млн рублей.

Ранее сообщалось о кратковременном сбое в работе приложений «Яндекс Go» и Uber. Напомним, что в конце 2022 года стало известно о переходе экс-главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина на должность советника по корпоративному развитию «Яндекса», чтобы «помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру» компании.