В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

При попытке вызвать машину пользователи наблюдали уведомление об ошибке на сервере.

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В четверг днем произошли сбои в работе сервисов для вызова такси «Яндекс Go» и Uber. При попытке воспользоваться приложениями появлялось уведомление об ошибке на сервере.

В данный момент причина сбоя неизвестна. Официальные комментарии от представителей агрегаторов пока не поступали.

Напомним, в минувший понедельник были проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Поступали жалобы о сбоях в работе поиска, карт, музыки, а также «Кинопоиска».

В «Яндексе» заявляли, что проблемы в работе были кратковременными. Пользователи достаточно быстро вновь получили доступ ко всем сервисам.