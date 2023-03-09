В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Сергей Лебедев
14:54 09.03.2023
При попытке вызвать машину пользователи наблюдали уведомление об ошибке на сервере.
В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

В четверг днем произошли сбои в работе сервисов для вызова такси «Яндекс Go» и Uber. При попытке воспользоваться приложениями появлялось уведомление об ошибке на сервере.

В данный момент причина сбоя неизвестна. Официальные комментарии от представителей агрегаторов пока не поступали.

Напомним, в минувший понедельник были проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Поступали жалобы о сбоях в работе поиска, карт, музыки, а также «Кинопоиска».

В «Яндексе» заявляли, что проблемы в работе были кратковременными. Пользователи достаточно быстро вновь получили доступ ко всем сервисам.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:39 В стране и мире
Видео
Путин о махинациях с «Пушкинской картой»: везде жулики появляются
15:34 В стране и мире
Машину, которую хотели взорвать для убийства главы Приднестровья, сняли на видео
15:27 В стране и мире
Видео
Мишустин: участники СВО получат отсрочку для регистрации прав на частные дома по льготной ипотеке
14:41 В стране и мире
На Украине признали, что ПВО не смогла сбить ни одну ракету «Кинжала» в ходе удара возмездия
14:19 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Популярное
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Видео
Рэпер Птаха записал видео перед тем, как попал под обстрел в ДНР
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.