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Госдума вновь рассмотрит законопроект об НДФЛ для уехавших за границу россиян

Ян Брацкий
17:40 31.05.2023
Согласно законопроекту, уехавшие за рубеж россияне продолжат платить налог по базовой ставке при соблюдении ряда условий.
Госдума вновь рассмотрит законопроект об НДФЛ для уехавших за границу россиян
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, GlobalLookPress
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Правительство вновь внесло на рассмотрение депутатов Государственной думы законопроект о налоге для россиян, которые по тем или иным причинам покинули страну. Он затронет соотечественников, утративших налоговое резидентство, но продолжающих работать удаленно.

Согласно законопроекту, выехавшие за пределы страны россияне, которые являются штатными сотрудниками «на удаленке» или фрилансерами, работающими на российских заказчиков, продолжат платить НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15%. Кабмин предлагает перевести первых на новую схему с 2024 года, вторых - с 2025-го. Но для сохранения базовой ставки налога работник должен соблюсти одно из условий: оставаться резидентом, получать деньги на счет в российском банке или от отечественных организаций и структур.

Напомним, в конце апреля были инициированы поправки в Налоговый кодекс, которые предполагали увеличение налогового бремени до 30% для лиц, работающих по ГПХ из-за границы более 183 дней в году.

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