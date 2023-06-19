В Краснодаре после падения ребенка с батута возбудили уголовное дело

Надувные батуты на базе отдыха «Андреевский парк» в Краснодарском крае опрокинулись вместе с мальчиком, который на них прыгал.

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В Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело из-за травмирования мальчика после падения батутов. Аттракцион из четырех надувных батутов на базе отдыха «Андреевский парк» в Динском районе Краснодарского края опрокинулся вместе с ребенком. Пострадавшего доставили в больницу.

«Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области. Был задержан директор цирка. С места происшествия эвакуировали около 120 человек.