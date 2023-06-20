Разрушенный водопровод и восемь раненых: как Киев сводит счеты с мирным населением Волновахи в отсутствие побед

При обстреле города шестью ракетами из РСЗО HIMARS пострадали по меньшей мере восемь жителей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал обстановку из попавшей под удар украинских националистов Волновахи. На месте ракетного удара - осколки битого стекла и кирпича. Ранним утром 19 июня массированному удару подвергся освобожденный более года назад город.

Ракетный удар националисты нанесли около 9 часов утра, когда люди уже пришли на работу. Взрыв раздался, когда грузовик со строительными материалами готовили к разгрузке. Шесть человек, находившиеся в этом ангаре, получили ранения. Всего в результате атаки украинских боевиков на гражданский объект пострадали восемь человек.

«Работает цех по изготовлению металлопластиковых окон. Прилетел пакет HIMARS. Шесть ракет. Вот их визитная карточка», - показал территорию первый заместитель главы Волновахи Сергей Филиндаж.

Корреспондент сообщил, что никаких военных объектов поблизости нет.

«Склад предназначен исключительно для хранения гуманитарных грузов, привезенных для восстановления Волновахи. Удар по гражданскому объекту был нанесен умышленно. На территории разорвались шесть ракет РСЗО HIMARS», - рассказал Валентин Гвоздев.

Шесть ракет - это полный пакет РСЗО М-142 HIMARS, относящейся к высокоточному оружию. Поэтому об ошибке говорить не приходится.

«Еще одна ракета попала в административное здание. Повреждены стены, взрывной волной выбило все стекла, полностью уничтожены готовые к отправке окна. К сожалению, и здесь не обошлось без пострадавших - ранены мужчина и женщина», - добавил корреспондент «Звезды».

Еще две ракеты той же системы залпового огня упали в другом оживленном квартале города, рядом со школой и автобусной остановкой. Пострадала женщина, поврежден водопровод.

«Прилет. Потом позвонили люди, что утечка воды. Приехали - тут рядом труба водопроводная, вскрываем грунт, чтобы выяснить, что за повреждения», - указал ремонтник Виктор Романенко.

Угрозе подвергаются и жители Волновахского района - радикалы усилили обстрелы кассетными боеприпасами.

«Кроме ракетных ударов по городу, боевики киевского режима несколько дней ведут дистанционное минирование Волновахского района. Одна из мин попала во двор жилого дома. Погибла шестилетняя девочка», - отметил корреспондент «Звезды».

Из-за отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения, националисты сводят счеты с мирным населением Донбасса. Факты военных преступлений тщательно фиксируются, чтобы все причастные к ним понесли наказание.