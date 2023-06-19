Шестилетняя девочка погибла при взрыве украинской мины в окрестностях Волновахи

В течение двух суток украинские боевики сбрасывали на село Новопетриковка Великоновоселковского района мины на парашютах, при подрыве одной из таких мин и погибла девочка.

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Шестилетняя девочка стала жертвой минной атаки со стороны Украины. Ребенок погиб, подорвавшись на мине в траве у дома. О трагедии в селе Новопетриковка Великоновоселковского района сообщила пресс-служба МВД ДНР.

По информации полиции, в течение двух дней украинские националисты сбрасывали на село Новопетриковка Великоновоселковского района мины на парашютах, при подрыве одной из таких мин и погибла девочка.

«Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. Девочка побежала за дом, в траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», - рассказали в полиции.

Родители сразу отвезли пострадавшего ребенка в медпункт в селе Азов, а после оказания первой медпомощи направились в центральную больницу Мариуполя, но спасти девочку не удалось, она скончалась по приезде в медучреждение.

Ранее сообщалось, что сегодня утром город Валуйки оказался под обстрелом со стороны Украины, в результате атаки ранения получили несколько человек, среди пострадавших есть ребенок.



