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Макрон завил, что франко-итальянский ракетный комплекс SAMP/T доставили на Украину

Елизавета Егорова
23:42 19.06.2023
Франция уже отправила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale.
Макрон завил, что франко-итальянский ракетный комплекс SAMP/T доставили на Украину
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Киев получил франко-итальянский ракетный комплекс SAMP/T. Вооружение уже готово к использованию.

«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии. - Прим. ред.) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», - сказал президент Франции на конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже.

Франция и до этого поставляла вооружения Киеву. Украина получила две системы ПВО Crolate, 18 артиллерийских установок CAESAR, 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1, а также топливо, снаряды, патроны, аптечки и сухие пайки.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппе предположил, что на Макрона оказывается давление с целью начала поставок Парижем танков Leclerc на Украину. Сами же «Патриоты» хотят не допустить эскалации конфликта и третьей мировой войны.

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