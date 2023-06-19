В Москве на стройке произошел пожар, спасены шесть человек

Информации о пострадавших не поступало.

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В Москве у метро Новослободская произошел пожар. Как сообщили в экстренных службах, шесть человек были спасены, информация о пострадавших уточняется.

«На Новосущевской улице, 13 на стройке произошел пожар. Загорелся утеплитель и пенопласт. Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется», - информирует ТАСС.

Пожарные и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, к настоящему моменту огонь потушен.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Видном. Людям пришлось эвакуироваться из горящего здания в плавках и купальниках, поскольку в ТЦ находится центр водных развлечений.