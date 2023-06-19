По словам главы СВР Сергея Нарышкина, среди украинских чиновников растет число тех, кто против поддержки киевского режима и уничтожения собственной страны.

© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Все больше украинских чиновников и политиков отказываются поддерживать киевский режим и уничтожать собственную страну. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью RG.RU.

«Верно и то, что далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства. Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса», - сказал Нарышкин.

Глава СВР назвал нынешних украинских правителей циничными и беспринципными, поскольку они уже давно превратили русофобию в товар, и их целью является не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов.

Так, по словам Нарышкина, многие существенная часть многомиллионной помощи Запада не доходит до людей на Украине, которые, на самом деле, нуждаются в помощи, так как оседает на банковских счетах за границей. Кроме того, сами власти Украины зачастую рассматривают эти денежные средства как личное достояние. Глава СВР обратил внимание на недвижимость Зеленского в Италии, Великобритани, США и на Кипре.

Он также отметил, что военные аналитики на Западе серьезно сомневаются в успешной реализации украинской авантюры. Кроме того, по его словам, задачи, которые ставит перед собой киевский режим, оцениваются как недостижимые.

Ранее стало известно, что большинство немцев выступают против поставок Украине истребителей. Они также считают недостаточными усилия бундестага по вопросу урегулировании украинского кризиса.