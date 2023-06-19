В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают киевский режим

Вероника Волосунова
22:10 19.06.2023
По словам главы СВР Сергея Нарышкина, среди украинских чиновников растет число тех, кто против поддержки киевского режима и уничтожения собственной страны.
Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают киевский режим
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Все больше украинских чиновников и политиков отказываются поддерживать киевский режим и уничтожать собственную страну. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью RG.RU.

«Верно и то, что далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства. Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса», - сказал Нарышкин.

Глава СВР назвал нынешних украинских правителей циничными и беспринципными, поскольку они уже давно превратили русофобию в товар, и их целью является не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов.

Так, по словам Нарышкина, многие существенная часть многомиллионной помощи Запада не доходит до людей на Украине, которые, на самом деле, нуждаются в помощи, так как оседает на банковских счетах за границей. Кроме того, сами власти Украины зачастую рассматривают эти денежные средства как личное достояние. Глава СВР обратил внимание на недвижимость Зеленского в Италии, Великобритани, США и на Кипре.

Он также отметил, что военные аналитики на Западе серьезно сомневаются в успешной реализации украинской авантюры. Кроме того, по его словам, задачи, которые ставит перед собой киевский режим, оцениваются как недостижимые.

Ранее стало известно, что большинство немцев выступают против поставок Украине истребителей. Они также считают недостаточными усилия бундестага по вопросу урегулировании украинского кризиса.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
Видео
В Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за крупного пожара в парке развлечений
17:19 В стране и мире
Видео
Три человека получили тяжелые ранения при обстреле Волновахи боевиками из РСЗО HIMARS
16:16 В стране и мире
Голикова рассказала об отдельной квоте для поступающих в вузы участников СВО
15:21 В стране и мире
В Молдавии оппозиционную партию «Шор» признали незаконной
14:13 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о групповых высокоточных ударах по местам хранения иностранной техники на Украине
Популярное
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.