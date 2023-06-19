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Политолог Демчук объяснил, почему Украина не признается в уязвимости военных руководителей

Дария Сенникова
Вероника Волосунова
23:11 19.06.2023
Исчезновение главы СБУ Буданова из инфополя, как и в случае с главкомом ВСУ Залужным, породило версии о его возможном тяжелом ранении и даже гибели. Киев такие сообщения отвергает, но не приводит доказательств обратного.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress
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Опубликованное еще 11 июня видео с главой украинской разведки Кириллом Будановым, вероятно, предназначавшееся как еще один пиар-ход к обещанному Киевом наступлению, пока считается последним с момента его исчезновения. Но дата и место съемки неизвестны. На публике Буданов не появлялся с 29 мая, актуальных заявлений от него не звучало.

Британская газета «Daily Telegraph» сообщила, что пыталась выяснить информацию о состоянии Буданова, но точных данных журналистам не предоставили.

«Его текущее состояние неизвестно: в окружении заявили Telegraph, что он жив и здоров, но никаких фотографий, подтверждающих это, предоставлено не было», - сообщает издание.

На днях агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщало, что Буданов в тяжелом состоянии - в госпитале Бундесвера в Германии. В конце мая вооруженные силы России нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки. С того же момента начала расходиться новость о ранении и даже гибели Буданова. Эти сообщения Киев называет информационным вбросом.

Однако, как сообщил источник российского информагентства, а он узнал по своим каналам в украинской разведке, после поражения штаб-квартиры Буданова нашли под завалами, эвакуировали в Польшу, затем доставили в Берлин. Запись, предположительно, об этом рейсе сохранилась в архиве сервиса Flightradar. Однако, в немецком военном госпитале сообщили, что среди пациентов Буданова нет. В тот же день в сети появилось видео, в котором глава украинской ГУР угрожает Москве. Но опять же, точных данных о том, когда и где его сняли, нет.

«Вопрос в том, есть ли что выкладывать. Если он ранен и он в состоянии говорить, можно было бы сделать нормальное видео. Если бы к тому, что его нужно спрятать, готовились бы, наделали бы консервов, это известный прием. Будут молчать, пока его невозможно будет красиво одеть, загримировать и он бодрый скажет несколько слов на камеру», - рассказал политолог Дмитрий Солонников.

Опровергает сообщения о ранении Буданова в теле-интервью представитель украинской разведки Андрей Юсов. Но не сам Буданов.

И вот фамилия руководителя украинской разведки фигугрирует в сегодняшней публикации Зеленского о совещании по оперативной ситуации. Текстовое сообщение, без фото и видео. Вместе с Будановым упомянут и главком ВСУ Валерий Залужный. Последний тоже перестал появляться на публике с начала мая и не участвовал в заседании комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи. Про него тоже писали в СМИ, что ранен в результате удара по командному пункту в Херсонской области, но в Киеве стояли на своем - с главкомом все в порядке. Опубликовали видео, которое не противоречит тому, что Залужный мог получить серьезные ранения.

«Признаться, что военные руководители оказались уязвимыми - это говорит о неэффективности мер защиты этих руководителей. То, что Россия получила информацию об их местоположении, смогла нанести удар по штабу, это говорит о том , что система охраны таких руководителей работает крайне неэффективно. Поэтому это просто расписаться в собственной некомпетентности. Если исчез главнокомандующий Залужный, непонятно что с ним происходит, сейчас Буданов пропадает с экранов, с радаров - это подрывает дух тех, кто настаивает на том, чтобы Украина до последнего сопротивлялась», - добавил Артур Демчук, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова.

В любом случае, пропажа Буданова из инфополя, как и в случае с Залужным и его странным возвращением, вызывает все больше подозрений, вопросов и множит новые версии.

Ранее РИА Новости сообщили, что главкому ВСУ Залужному провели трепанацию черепа после ранения под Херсоном. По данным источника, после операции главком не сможет выполнять свои обязанности.

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