РИА Новости: главкому ВСУ Залужному провели трепанацию черепа после ранения под Херсоном

По данным источника, после операции главком не сможет выполнять свои обязанности.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил ранения при ракетном ударе российских Вооруженных сил по командному пункту под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщается, в результате удара главком получил травму головы и осколочные ранения. Медики сделали ему трепанацию черепа. Отмечается, что Залужный не сможет выполнять свои обязанности.

Напомним, Залужный не появлялся на публике с начала мая. Восьмого числа он отказался от участия во встрече в формате «Рамштайн». Официальный Киев никак не комментировал исчезновение главкома.