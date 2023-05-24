РИА Новости: главкому ВСУ Залужному провели трепанацию черепа после ранения под Херсоном
По данным источника, после операции главком не сможет выполнять свои обязанности.
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил ранения при ракетном ударе российских Вооруженных сил по командному пункту под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как сообщается, в результате удара главком получил травму головы и осколочные ранения. Медики сделали ему трепанацию черепа. Отмечается, что Залужный не сможет выполнять свои обязанности.
Напомним, Залужный не появлялся на публике с начала мая. Восьмого числа он отказался от участия во встрече в формате «Рамштайн». Официальный Киев никак не комментировал исчезновение главкома.