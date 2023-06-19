ЦБ предложил повысить в 7 раз тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

При этом коэффициент для владельцев легковых авто останется прежним - 1,7.

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Центральный банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных государств. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Коэффициент КТ (территориальный коэффициент) будет повышен до 12,5 для грузовиков, зарегистрированных в странах из этого списка. При этом для владельцев легковых машин из недружественных стран он останется прежним - 1,7.

Для транспортных средств нерезидентов из дружественных стран КТ также останется неизменным.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому максимальная выплата пассажиру такси в случае причинения вреда его жизни и здоровью было увеличена более чем в четыре раза. Теперь она составляет 500 тысяч рублей.