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Украинский боец рассказал, как командование дезинформирует своих солдат

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
21:44 19.06.2023
По словам украинского военнопленного, им до последнего не говорили правду о военной мощи противника и только в бою они узнали, с чем имеют дело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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После очередной неудачной попытки прорыва на Ореховском направлении украинские силы понесли тяжелые потери. Мощное сопротивление боевикам оказали передовые подразделения российской армии. Многие боевики отступили, некоторые - сдались в плен.

Полевой врач взвода украинской разведки Владимир Дэнис рассказал, как украинские военные отказывались идти в бой, как пытались держаться подальше от линии фронта.

«Я мобилизированный. Если отказываешься, то непонятно, что будет с тобой дальше. У нас такие командиры... они с людьми не считаются. Сейчас я убедился, что раньше не так было. А сейчас мы как пушечное мясо получились», - поделился он.

Несмотря на заявления Киева о способности своих сил смести российскую оборону, в бой зачастую отправляются неподготовленные войска. Подразделения не имеют должной связи и организации командования.

В бой украинские войска шли, не имея представления, с чем придется иметь дело. Командование намеренно вводило их в заблуждение, чтобы поддержать боевой дух. Убежденные в том, что они будут воевать с остатками российских сил, уже в ходе наступления боевики обнаружили сопротивление сотен подготовленных бойцов, действующих при поддержке тяжелой бронетехники, артиллерии и авиации.

«Сейчас я увидел мощь российской армии. А тогда нам не так описывали. Говорили, что Россия не такая сильная», - признался Владимир.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

Ранее пленный украинец Пеня заявил, что около половины боевиков не хотят участвовать в конфликте. Он рассказал, что сам сдался в плен, потому что не видит необходимости воевать с Россией.

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