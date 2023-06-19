Украинский боец рассказал, как командование дезинформирует своих солдат
После очередной неудачной попытки прорыва на Ореховском направлении украинские силы понесли тяжелые потери. Мощное сопротивление боевикам оказали передовые подразделения российской армии. Многие боевики отступили, некоторые - сдались в плен.
Полевой врач взвода украинской разведки Владимир Дэнис рассказал, как украинские военные отказывались идти в бой, как пытались держаться подальше от линии фронта.
«Я мобилизированный. Если отказываешься, то непонятно, что будет с тобой дальше. У нас такие командиры... они с людьми не считаются. Сейчас я убедился, что раньше не так было. А сейчас мы как пушечное мясо получились», - поделился он.
Несмотря на заявления Киева о способности своих сил смести российскую оборону, в бой зачастую отправляются неподготовленные войска. Подразделения не имеют должной связи и организации командования.
В бой украинские войска шли, не имея представления, с чем придется иметь дело. Командование намеренно вводило их в заблуждение, чтобы поддержать боевой дух. Убежденные в том, что они будут воевать с остатками российских сил, уже в ходе наступления боевики обнаружили сопротивление сотен подготовленных бойцов, действующих при поддержке тяжелой бронетехники, артиллерии и авиации.
«Сейчас я увидел мощь российской армии. А тогда нам не так описывали. Говорили, что Россия не такая сильная», - признался Владимир.
Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.
Ранее пленный украинец Пеня заявил, что около половины боевиков не хотят участвовать в конфликте. Он рассказал, что сам сдался в плен, потому что не видит необходимости воевать с Россией.