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Россияне будут отдыхать на Первомай четыре дня подряд

Елизавета Егорова
02:25 19.06.2023
При этом новогодние каникулы останутся прежними - россияне выйдут на работу только восьмого января.
Россияне будут отдыхать на Первомай четыре дня подряд
© Фото: Евгений Биятов, РИА новости
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В следующем году на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. К самому первому мая, который будет в среду, Минтруд добавит еще понедельник, вторник и предшествующее неделе воскресенье. Однако последняя рабочая неделя апреля станет шестидневной. Об этом на полях ПМЭФ «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Котяков «Известиям». 

Котяков добавил, что зимние каникулы останутся полноценными - россияне будут отдыхать до восьмого января. Сохранение баланса между новогодними и майскими праздниками важно как для устающих от нехватки солнца зимой россиян, так и для туротрасли, которая может пострадать от уменьшения потока туристов из-за меньшего количества праздничных дней, считают опрошенные изданием эксперты.

Минтруд опубликует проект постановления о праздничных днях в России в 2024 году уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Госдуме планируют дать гражданам России дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Этот день может помочь выявить опасные заболевания на ранних стадиях.

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