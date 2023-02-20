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В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной

Семен Лавров
05:16 20.02.2023
В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий для россиян дополнительный выходной в году, в который можно будет пройти диспансеризацию.
В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Для россиян количество выходных в году может увеличиться на один день, предусмотренный для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение государственной думы 20 февраля, сообщают «Известия».

«Ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», - объяснил вице-спикер Госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

В настоящий момент ежегодное медобследование предусмотрено только для определенных групп граждан, напоминает автор публикации. В частности, оно доступно государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше сорока лет. А по новому законопроекту дополнительных выходной для прохождения диспансеризации станет доступен для всех.

Ранее в Роструде рассказали о том, какие дни будут рабочими на этой неделе. В связи с празднованием в России Дня защитника Отечества выходные продлятся четыре дня подряд для тех, кто работает в пятидневку, и три - для тех, кто трудится по шесть дней в неделю.

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