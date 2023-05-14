В Азербайджане после удара молнии загорелась школа

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В Азербайджане в крышу школы попала молния. Сообщается, что удар с неба стал причиной пожара здания общеобразовательного учреждения в Загатальском районе, что находится недалеко от границы с Грузией.

«В Загатальском районе в здании школы вспыхнул сильный пожар. Возгорание началось на крыше здания средней школы №4 поселка Алиабад. Для тушения пожара на место происшествия привлечены две пожарные машины и личный состав Загатальской районной государственной пожарной охраны МЧС. Предотвращено проникновение огня в классные комнаты», - сообщает местное информагентство APA.az.

Вместе с тем приводится информация, что полностью сгорела кровля здания трехэтажной школы. Учебное заведение рассчитано на 360 ученических мест, в настоящее время в школе обучается 190 учеников.

Также указано, что проводятся работы по тушению возгорания. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших.

Немногим ранее мы показывали кадры мощного пожара из Тольятти в Самарской области. Мощный пожар в покрасочном цехе сняли на камеру. Площадь пожара составила порядка 6 000 квадратных метров.