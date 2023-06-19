Разворот на 180 градусов: что стоит за сменой позиции США по Тайваню

Встреча могла состоятся еще в феврале, но поездку Блинкена отменили из-за инцидента с китайским аэростатом, который США объявили шпионским. Но и без этого у двух стран накопилось много разногласий.

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По итогам переговоров с высшим руководством Китая, включая Си Цзиньпина, госсекретарь США Энтони Блинкен напрямую заявил, что Вашингтон не признает независимость Тайваня, хотя ранее речь шла ровно об обратном, и отказался от своих же обвинений, что КНР поставляет оружие России.

Имея дело с Китаем, стоит читать между строк. Борт американского госсекретаря встретили без особых почестей: ни красной дорожки, ни национального колорита. Пекин посылал сигнал - отношения с Вашингтоном натянутые. В отеле, где проходила двусторонняя встреча с главой китайского МИД, установили ширму в том месте, где проходил Блинкен - для отвода любопытных глаз.

Переговоры двух делегаций проходили в расширенном составе. По итогам этой встречи - никаких официальных заявлений для прессы. В госдепе лишь сообщили, что дипломаты провели «откровенный и конструктивный» разговор, что стало поводом для спекуляций в американских СМИ.

Это первый за последние пять лет визит американского госсекретаря в Китай. Главная интрига заключалась в том - примет ли главу госдепа председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча состоялась.

Присущие китайской дипломатии сдержанность и равновесие: позиция неизменна. Пекин ждет от Вашингтона уважения и категорически неприемлет какое-либо вмешательство во внутренние дела. При этом бросать вызов США не намерены. Американская же сторона делает неожиданное заявление: Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

«Мы ясно понимаем проблемы, которые ставит КНР. Соединенные Штаты будут продвигать видение будущего - свободный, открытый, стабильный и процветающий мир. Мы начинаем с дипломатии, в том числе с Китаем», - заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

Абсолютный разворот на 180 градусов, учитывая еще недавние агрессивные выпады Вашингтона: маневрирование американского ракетного эсминца в Южно-китайском море, визит Нэнси Пелоси и других чиновников на Тайвань. Вероятно, так США пытаются реанимировать двусторонние контакты и положить конец торговой войне.

Накануне визита Блинкена национальный банк Китая прекратил прием платежей от российских банков на перевод юаней в адрес банков Европы и Америки. Что означает этот шаг?

«Как это отразится на российской экономике? Для корпоративного сектора, который итак перемещается в сторону Китая, способы расчета будут найдены. Бизнес, можно сказать, практически не пострадает. Китай тоже подходит к этому делу взвешенно. Он понимает, что при той напряженной ситуации, когда он может обойти вот эти острые углы, которые могут быть связаны с вторичными санкциями и прочее, лучше обойти, чем искать какого-то обострения», - рассказал экономист Михаил Беляев.

Запад со всех сторон стремится перетянуть Пекин на свою сторону. В том числе в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. В Берлин с визитом прибыл китайский премьер-министр. Его принимает президент ФРГ - в беседе Штайнмайер призывает Китай оказать влияние на Москву для прекращения конфликта на Украине. О чем еще могли идти торги в ходе китайско-американских переговоров?

«Американцы изначально заявляли, что обязательно будут говорить с Китаем на тему, как сами они формулировали, оказания давление на Россию, с тем, чтобы Россия изменила определенные свои решения. Но так же, как и в вопросе с Тайванем, уверен, что ответ китайцев был "не вам решать, с кем мы можем дружить и с кем нам нужно вместе взаимодействовать"», - заявил политолог президент Российско–Китайского аналитического Центра Сергей Санакоев.

Тема России определенно звучала за закрытыми дверьми в беседе Блинкена и Си Цзиньпина, причем довольно углубленно. По словам госсекратаря США, у Вашингтона нет данных, указывающих на то, что Китай передает нашей стране вооружение. Неясно пока, что имеет в виду американская сторона, говоря о том, что приветствует конструктивную роль Китая в достижении мира на Украине. Весьма неожиданным стало заявление Блинкена о том, что США продолжат контакты со странами БРИКС.

Аналитики сходятся во мнении: страны достигли прогресса в двусторонних отношениях, но один визит не способен разрешить весь спектр проблем. Глава госдепа в свою очередь предложил главе МИД Китая посетить Вашингтон, Цинь Ган приглашение принял.

Ранее историк Рогулев рассказал об уязвимом месте США во взаимоотношениях с Китаем. По его словам, КНР определенными шагами может разрушить американскую экономику или, по крайней мере, сильно ей навредить.