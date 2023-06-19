Историк Рогулев рассказал об уязвимом месте США во взаимоотношениях с Китаем

Историк-американист Юрий Рогулев заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в экономических взаимоотношениях с Китаем, при этом они все равно будут стремиться проводить политику силы.

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Несмотря на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что страна не поддерживает независимость Тайваня, Штаты будут продолжать действовать так, чтобы начать вести политику силы в отношении Китая. Об этом в беседе со «Звездой» сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта и доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Это их официальная позиция. Они поддерживают доктрину одного Китая и выступают за то, чтобы именно Китай представлял в Совете безопасности весь народ», - заявил Рогулев.

При этом историк обратил внимание на то, что все последние визиты Соединенные Штаты в лице Пелоси, Маккарти совершали на Тайвань в то время, когда во главе острова стояла и стоит партия, выступающая за его независимость.

«Это заявление на самом деле ничего не значит. Они выступают против того, чтобы это объединение произошло военным путем. Из-за этого, как они говорят, они вооружают Тайвань, чтобы Китай не мог его захватить. Формально они поддерживают идею единого Китая, а фактически они все делают для того, чтобы Тайвань остался независимым», - отметил доктор исторических наук Рогулев.

Эксперт подчеркнул, что, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят о нежелании противодействовать Китаю, а с другой - вовлекают в АУКУС, оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США, все больше тихоокеанских государств, в том числе Японию, и размещают в Австралии атомные подводные лодки.

«Это все разговоры. Единственное, что Америку беспокоит, это экономические взаимоотношения с Китаем. Они боятся, что Китай определенными шагами может разрушить американскую экономику или, по крайней мере, сильно ей навредить», - сказал Рогулев.

По словам Рогулева, Китай «имеет на руках огромные суммы американских долговых обязательств - больше триллиона долларов». Кроме того, добавил историк, Китай обладает огромным профицитом в торговых отношениях с США - 200 млрд долларов. Американский бизнес, выпускающий свою продукцию, тоже находится на территории Китая.

«Конечно, они заинтересованы в отношениях с Китаем. В первую очередь в его экономической составляющей. Но при этом, конечно, все будет продолжаться до того, чтобы проводить политику силы в отношении Китая», - заключил историк-американист Рогулев.

Ранее на переговорах с Си Цзиньпином американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Изменение позиции связано с целью не обострять отношения с Китаем.