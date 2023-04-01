В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,3%

Прежде она была проиндексирована на 10% с 1 июня 2022 года.

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Темпы инфляции первого полугодия 2022 года обусловили поэтапный рост некоторых социальных выплат. Среди них и социальная пенсия. Ее повышение будет проходить поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Прежде социальная пенсия была проиндексирована на 10% с 1 июня 2022 года.

Так, с 1 апреля 2023 года данный тип пенсии еще будет проиндексирован на 3,3%. Ранее соответствующее решение было принято Правительством РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Такое постановление утвердило правительство», - цитирует информацию агентство.

Социальные пенсии начисляются гражданам, имеющим инвалидность, потерявших кормильцев и те, кто не имеет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

В начале января россиянам рассказали, как изменятся пенсии в 2023 году. Повышение страховых пенсий неработающих граждан произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии ожидается с 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров планируется повысить с 1 октября.