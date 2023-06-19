В стране и мире Генпрокуратура признала деятельность группы «Агора»* нежелательной в России Анастасия Бобылева По мнению Генпрокуратуры, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации «Международная правозащитная группа "Агора"»* нежелательной на территории страны. Об этом ведомство сообщило в понедельник 19 июня. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation, Болгария», - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры. По мнению ведомства, работа группы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace* нежелательной в РФ. Теперь доступ к их сайту ограничен в России. * организация признана нежелательной на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика