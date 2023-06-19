Генпрокуратура признала деятельность группы «Агора»* нежелательной в России
По мнению Генпрокуратуры, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации «Международная правозащитная группа "Агора"»* нежелательной на территории страны. Об этом ведомство сообщило в понедельник 19 июня.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation, Болгария», - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По мнению ведомства, работа группы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace* нежелательной в РФ. Теперь доступ к их сайту ограничен в России.
* организация признана нежелательной на территории РФ.