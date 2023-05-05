Словацкие мотоциклисты начали пробег в преддверии Дня победы над фашизмом

Словацкие байкеры посетят более 16 городов Чехии и Словакии в ходе пробега в честь Дня победы над фашизмом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Активисты объединения «Мотоциклисты Словакии - Брат за Брата» дали старт мото- и автопробегу по городам Чехии и Словакии в преддверии Дня победы над фашизмом.

«Наш пробег, посвященный героям Второй мировой войны, начинается прямо сейчас. Мы находимся в Фридек-Мистек, где даем старт пробегу. Братья-чехи показали, что могут побороться за правильное дело и продемонстрировать, где была правда. Крикнем три раза «Ура!» за всех героев Второй мировой войны», - сказал председатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии - Брат за Брата» Матуш Алекса.

Пробег продлится до 8 мая включительно, участники акции собираются посетить около шести населенных пунктов в Чехии и более 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь павших в годы Второй мировой войны солдат.

«Только больная голова может перекроить историю и память тех героев, которые погибли за нас. Нужно показать как чешскому, так и словацкому народу, что здесь есть те люди, которые не боятся рассказать о правде и не боятся почтить память этих героев», - заявил активист Матуш Алекса.

День победы над фашизмом отмечается в Словакии 8 мая, он является в стране государственным праздником и выходным днем.

Ранее волонтеры привели в порядок воинские захоронения на кладбище в Дюссельдорфе. На кладбище захоронены более 1 500 советских военнопленных, погибших в лагере в годы войны. Волонтеры отмывают могильные плиты и памятники.