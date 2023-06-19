Корреспондент «Звезды» показал гуманитарный склад, разрушенный HIMARS в Волновахе

Находившиеся в ангаре шесть человек получили ранения. Первый замглавы администрации города Сергей Филиндаш сообщил о трех тяжелораненых.

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Украинские националисты нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по складу с гуманитарными грузами в Волновахе около 9 утра, сообщил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«Ракетный удар националисты нанесли около 9 утра, когда люди шли на работу. В тот момент, когда грузовик со строительными материалами готовили к разгрузке, раздался взрыв. Шесть человек, находившиеся в ангаре, получили ранения», - сказал корреспондент.

Гуманитарные грузы были привезены для восстановления Волновахи. По предварительным данным, боевики выпустили шесть ракет РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в административное здание.

Ранее в администрации города сообщили, что три человека получили тяжелые ранения при обстреле.