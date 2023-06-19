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МО РФ показало, как «Аллигатор» разносит на куски украинскую бронетехнику

17:06 19.06.2023
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подвергся украинский бронетранспортер - он сгорел вместе с экипажем.  
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео боевой работы ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор». 

Летчики разносят на куски украинскую боевую технику на Южно-Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подвергся украинский бронетранспортер - он сгорел вместе с экипажем.  

Ранее МО РФ продемонстрировало поражение украинского танка западного производства при помощи ударного беспилотника.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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