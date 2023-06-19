МО РФ показало, как «Аллигатор» разносит на куски украинскую бронетехнику
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подвергся украинский бронетранспортер - он сгорел вместе с экипажем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео боевой работы ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Летчики разносят на куски украинскую боевую технику на Южно-Донецком направлении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подвергся украинский бронетранспортер - он сгорел вместе с экипажем.
Ранее МО РФ продемонстрировало поражение украинского танка западного производства при помощи ударного беспилотника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.