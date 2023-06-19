Армия МО РФ показало поражение танка ВСУ западного производства ударным беспилотником На записи зафиксирован момент попадания российским ударным беспилотным летательным аппаратом по цели. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Запорожском направлении ударом российского беспилотника был поражен танк противника западного производства. Кадры с места публикует Минобороны России. На видеозаписи, предоставленной российским оборонным ведомством, зафиксирован момент попадания по цели. Между тем Минобороны в сегодняшней сводке сообщило об ударах по местам хранения иностранной техники на Украине. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков также отчитался о текущей обстановке на полях сражений. Так, за сутки российские бойцы отразили девять украинских атак. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика