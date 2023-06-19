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МО РФ показало поражение танка ВСУ западного производства ударным беспилотником

15:15 19.06.2023
На записи зафиксирован момент попадания российским ударным беспилотным летательным аппаратом по цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Запорожском направлении ударом российского беспилотника был поражен танк противника западного производства. Кадры с места публикует Минобороны России.

На видеозаписи, предоставленной российским оборонным ведомством, зафиксирован момент попадания по цели.

Между тем Минобороны в сегодняшней сводке сообщило об ударах по местам хранения иностранной техники на Украине. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков также отчитался о текущей обстановке на полях сражений. Так, за сутки российские бойцы отразили девять украинских атак.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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