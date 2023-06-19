Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и нуждаются в восстановлении

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены. По его словам, их нужно восстановить в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», - приводит его слова ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее «победы». Для того чтобы вступить в Североатлантический альянс, она должна быть «суверенной, независимой, демократической», подчеркнул он.